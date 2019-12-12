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Болгария предложила НАТО создать координационный центр ВМС Альянса у себя на территории

Киев  •  УНН

 • 8948 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции с президентом Болгарии Бойко Борисов в Брюсселе, пишет УНН.

“Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Мы обсуждали это предложение, — сказал он. — В настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании”.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что в этом году страны НАТО провели в Черном море пять учений, в ходе которых они тренировались “бок о бок с ВМС Украины и Грузии”.

“Мы не настаиваем, — заявил в свою очередь Борисов, — а предлагаем создать этот координационный центра. Мы всегда против военных флотов в Черном море. Центр должен играть только сдерживающую роль”.

Он также добавил, что София, поддерживая усиление НАТО в Черном море, “выступает за мир и дипломатию в регионе, за стабильные отношения со всеми странами, включая Россию и Турцию”.

Как сообщал УНН, в МИД Венгрии заявили, что не будут блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев “вернет права” венгерской меньшинстве.

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