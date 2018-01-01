Болгарія розпочала головування у Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Від сьогодні Болгарія вперше після вступу до ЄС переймає головування у Раді Євросоюзу, передає УНН.
Як йдеться у заяві на сайті болгарського головування, своїми головними завданнями у ролі головуючої країни Болгарія вважає підтримку безпечної, стабільної та солідарної Європи.
"Безпечна Європа, тому що міграційна криза та терористичні акти за останні роки показали, наскільки ми вразливі; стабільна Європа, тому що громадяни хочуть знати, що Євросоюз піклується про своє процвітання і благополуччя; "Солідарна Європа", оскільки всі держави-члени зіштовхуються з головними викликами, і їх можна подолати лише спільними діями, а не на національному або місцевому рівні", - зазначається у цілях болгарського головування.
Найбільш важливими питаннями Софія вважає європейську перспективу Західних Балкан, єдиний цифровий ринок, стабільність та безпеку на тлі міграційної кризи, питання економічного зростання та спільної оборони.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що Болгарія під час головування в Раді Європи наступного року буде працювати над скасуванням санкцій проти Росії.