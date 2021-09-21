Боксер Редкач дав прогноз на бій Усик—Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Відомий український боксер Іван Редкач (23 перемоги при 6-ти поразках і нічиї) поділився прогнозом на бій Олександра Усика з чемпіоном світу Ентоні Джошуа, інформує УНН з посиланням на Instagram Редкача.
Цитата
Попри статус претендента, який має Усик, Редкач впевнений у його достроковій перемозі.
“Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша (Усик — ред.) його винесе за 3 — 7 раундів — це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів. Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар’єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава й емоційна ніч”, — сказав Редкач.
Контекст
Редкач заявляв, що не любить українців.
Нагадаємо
Редкач раніше отримував рік дискваліфікації через укус суперника в шию.