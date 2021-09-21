Боксер Редкач дав прогноз на бій Усик—Джошуа

Цитата

Попри статус претендента, який має Усик, Редкач впевнений у його достроковій перемозі.

“Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша (Усик — ред.) його винесе за 3 — 7 раундів — це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів. Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар’єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава й емоційна ніч”, — сказав Редкач.

Контекст

Редкач заявляв, що не любить українців.

Нагадаємо

Редкач раніше отримував рік дискваліфікації через укус суперника в шию.