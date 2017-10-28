Боксер Митрофанов здобув дебютну перемогу на професійному ринзі в США

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Український боксер Дмитро Митрофанов в передмісті Чикаго провів свій дебютний бій на професійному ринзі, інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

Шестираундовий поєдинок у ваговій категорії до 72,5 кг проти Брендона Меддокса (7-1) завершився достроково. 27-річний українець диктував свої умови на ринзі і в четвертому раунді відправив опонента в нокаут.

Варто відзначити, що раніше Митрофанов виступав за команду "Українські отамани"

Додамо також, 27-річний уродженець Чернігова здобував "золото" Універсіади-2013 та "бронзу" чемпіонату Європи 2011 року.

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