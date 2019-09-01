Боксер Кемпбелл потрапив до лікарні після бою із Ломаченком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Британець Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) за підсумками проведеного бою проти Василя Ломаченко (14-1, 10 КО) потрапив до лікарні, інформує УНН з посиланням на "The Sun".
Кемпбелл був доставлений в лікарню після поразки від Ломаченка для проведення профілактичних тестів.
Едді Хірн підтвердив, що його підопічний був фізично виснажений після бою із Ломаченком, який вважається кращим бійцем світу.
Також Хірн сказав, що тести просто слідували протоколу, і додав: "у нього все добре, просто кілька перевірок".
Примітно, що через дану подію британець не з'явився на післяматчеву пресконференцію.
Нагадаємо, що промоутер Ломаченка порівняв українця із легендами світового боксу за підсумками матчу проти Кемпбелла.