Боксер Кэмпбелл попал в больницу после боя с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Британец Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) по итогам проведенного боя против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) попал в больницу, передает УНН со ссылкой на "The Sun".
Кэмпбелл был доставлен в больницу после поражения от Ломаченко для проведения профилактических тестов.
Эдди Хирн подтвердил, что его подопечный был физически истощен после боя с Ломаченко, который считается лучшим бойцом мира.
Также Хирн сказал, что тесты просто часть протокола, и добавил: "у него все хорошо, просто несколько проверок".
Примечательно, что из-за данного события британец не явился на послематчевую пресс-конференцию.
Напомним, что промоутер Ломаченко сравнил украинца с легендами мирового бокса по итогам боя против Кэмпбелла.