Боксер Ф'юрі здобув чергову перемогу і проведе наступний бій проти Уайлдера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Епатажний британський екс-чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі одержав другу звитягу після повернення на професійний ринг після проблем зі здоров’ям і дискваліфікацією, повідомляє УНН із посиланням на ВВС і ESPN.
Ф’юрі не мав проблем у двобої із італійцем Франческо Пьянетою (35, 5, 1, 25 КО). Бій тривав 10 раундів і усі троє суддів віддали перемогу британцю із записками 100 на 90.
Після перемоги на ринг піднявся непереможний чемпіон світу з версією WBC Деонтей Уайлдер. Боксери провели дуель поглядів і дали міні-інтерв’ю щодо майбутнього бою за титул WBC.
Також інформацію про бій підтвердив і промоутер британця Френк Уоррен.
“Всі умови узгоджені. Ми зараз працюємо над датою і місцем проведення. У нас є ще один матч з Джошем Уоррінгтоном і Карлом Фремптоном, і ми не хочемо зіткнення двох боїв в одну дату. Один з цих боїв буде в листопаді, а один пройде в грудні”, — сказав Уоррен.
Нагадаємо, що у першому бою після протистояння з Кличко, Ф’юрі переміг Сефера Сефері.