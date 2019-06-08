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Боксер Ф'юрі очолив рейтинг кращих суперважковаговиків світу

Боксер Ф'юрі очолив рейтинг кращих суперважковаговиків світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Авторитетне видання "The Ring" опублікувало оновлений рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії, інформує УНН.

Британець Тайсон Ф'юрі змістив колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа з першого рядка.

Сам Джошуа після втрати всіх титулів тепер четвертий, а новоспечений чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO Енді Руїс замикає трійку кращих.

Також відзначимо, що на другій позиції розташувався володар поясу чемпіона світу WBC Деонтей Уайлдер.

Як повідомляв УНН, Ф'юрі анонсував світове турне з 12 боїв. 

Українські Національні Новини

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