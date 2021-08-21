Бокс: збірна України з рекордом завершила виступи на юнацькому Чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Збірна України з боксу посіла друге загальнокомандне місце на Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат, який вчора завершився у Боснії і Герцеговині, передає УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Деталі
Українська команда була представлена на першості максимальною кількістю атлетів — 16 хлопців та 13 дівчат боролися за найвищі місця.
За підсумком Чемпіонату Європи команда завоювала 23 медалі, ставши однією з найкращих збірних Старого Світу. Загалом у фінальних боях взяли участь 16 вітчизняних боксерів, які здобули у підсумку сім перемог.
Чемпіонами Європи від України стали: Артем Міхальов (40 кг), Васіф Керімов (46 кг), Іван Безуглий (54 кг), Кіра Макогоненко (42 кг), Уляна Безфамільна (46 кг), Юлія Ступакова (54 кг), Анастасія Таран (60 кг).
Примітно, що змагання проходили у м. Сараєво з 12-го по 20 серпня. У них виступили 274 боксери з 25 країн (вік спортсменів — 13-14 років).
Доповнення
23 медалі у скарбничці збірної України — найкращий виступ юнацької команди за історію виступів на чемпіонатах Європи.