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Бокс: сборная Украины с рекордом завершила выступления на юношеском Чемпионате Европы

Бокс: сборная Украины с рекордом завершила выступления на юношеском Чемпионате Европы

Киев  •  УНН

 • 21371 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сборная Украины по боксу заняла второе общекомандное место на Чемпионате Европы среди юношей и девушек, который вчера завершился в Боснии и Герцеговине, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Детали

Украинская команда была представлена на первенстве максимальным количеством атлетов — 16 юношей и 13 девушек боролись за самые высокие места.

По итогам Чемпионата Европы команда завоевала 23 медали, став одной из лучших сборных Старого Света. Всего в финальных боях приняли участие 16 отечественных боксеров, которые получили в итоге семь побед.

Чемпионами Европы от Украины стали: Артем Михалев (40 кг), Васиф Керимов (46 кг), Иван Безуглый (54 кг), Кира Макогоненко (42 кг), Ульяна Бесфамильная (46 кг), Юлия Ступакова (54 кг), Анастасия Таран (60 кг).

Примечательно, что соревнования проходили в г. Сараево с 12-го по 20 августа. В них выступили 274 боксеры из 25 стран (возраст спортсменов — 13-14 лет).

Дополнение

23 медали в копилке сборной Украины — лучшее выступление юношеской команды в истории выступлений на чемпионатах Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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