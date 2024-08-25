Бойові дії минулої доби точилися біля Макіївки та Стельмахівки, рф там не досягла спіху - Лисогор
Київ • УНН
Голова Луганської ОВА повідомив про бойові дії біля Макіївки та Стельмахівки, де росіяни не досягли успіху.
Минулої доби бойові дії точилися біля Макіївки та Стельмахівки. Росіяни там не досягли успіху. Вони продовжують бити по селах уздовж лінії бойового зіткнення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Бойові дії минулої доби точилися біля Макіївки та Стельмахівки. Окупанти там не досягли успіху. Вони продовжують бити по селах уздовж лінії бойового зіткнення. У районі Куземівки двічі вдарили з реактивної системи залпового вогню. По Невському, Макіївці, Стельмахівці та Куземівці – зі ствольної артилерії. Поблизу цих населених пунктів противник застосував 88 безпілотників,
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Окрім того, він повідомив, що вже за тиждень на школярів у так званій "лнр" очікує нова виховна програма "Луганський характер".
"Її авторами є співробітники місцевого педагогічного університету, які зробили декілька кроків назад і використали досвід радянської системи освіти. Так, до прикладу, "характер" формуватимуть у "вереснят" – учнів молодших класів. У середніх класах з’являться "піонери", у старших – трудовики. Але останнє звання потрібно буде ще заслужити, виконуючи "суспільно корисні роботи". Занепад "республіки" росіяни вирішили розпочати з молодого покоління", - розповів Лисогор.
Нагадаємо
Генштаб повідомляв, що протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.