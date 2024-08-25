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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевые действия за прошедшие сутки шли возле Макеевки и Стельмаховки, рф там не достигла спиха - Лысогор

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 07:09  •  5894 просмотра

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Председатель Луганской ОГА сообщил о боевых действиях возле Макеевки и Стельмаховки, где россияне не достигли успеха.

За прошедшие сутки боевые действия велись возле Макеевки и Стельмаховки. Россияне там не достигли успеха. Они продолжают бить по селам вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Боевые действия за прошедшие сутки шли возле Макеевки и Стельмаховки. Оккупанты там не достигли успеха. Они продолжают бить по селам вдоль линии боевого соприкосновения. В районе Куземовки дважды ударили из реактивной системы залпового огня. По Невскому, Макеевке, Стельмаховке и Куземовке - из ствольной артиллерии. Вблизи этих населенных пунктов противник применил 88 беспилотников,

- написал Лисогор.

Дополнение

Кроме того, он сообщил, что уже через неделю школьников в так называемой "лнр" ожидает новая воспитательная программа "Луганский характер".

"Ее авторами являются сотрудники местного педагогического университета, которые сделали несколько шагов назад и использовали опыт советской системы образования. Так, к примеру, "характер" будут формировать у "сентябрят" - учеников младших классов. В средних классах появятся "пионеры", в старших - трудовики. Но последнее звание нужно будет еще заслужить, выполняя "общественно полезные работы". Упадок "республики" россияне решили начать с молодого поколения", - рассказал Лысогор.

Напомним

Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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