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Богомолець: важкохворі українці потребують негайної допомоги, або вони помруть під стінами МОЗ

Київ • УНН

 • 5608 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Важкохворі українці прийшли помирати під стінами Міністерства охорони здоров’я. До цього вони разом із родичами понад два місяці жили у наметах під стінами міністерства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, передає УНН.

“Повертатися додому вони (важкохворі — ред.) не збираються — помруть прямо там. Протестувальники вимагають від міністерства виділити кошти на їхнє лікування за кордоном, оскільки МОЗ так і не спромоглося розпочати робити в Україні операції з трансплантації від неродинного донора, так само як і не виконало вимоги закону про трансплантацію та не створило реєстр донорів”, — пише народний депутат.

За її словами, на порятунок тих, кому держава не здатна забезпечити лікування вдома, потрібно ще 200 млн грн. Але, попри те, що за даними Мінфіну на кінець року МОЗ має невикористаними майже 900 млн грн, — міністерство зволікає з перерозподілом коштів.

“Кожен день затягування загрожує смертю тим, хто сьогодні стоїть під стінами міністерства. Один хворий вже, на жаль, помер, не дочекавшись допомоги з боку держави. Люди, в яких МОЗ забирає право на життя, доведені до відчаю та готові до радикальних дій. Кожен хоче жити, і кожен хоче, щоб жили його рідні люди”, — повідомляє парламентар.

Проте, наголошує Богомолець, керівництво МОЗ ігнорує протестувальників, які перебувають під його стінами, та навіть виставило охорону, щоб уникнути незручних запитань.

“Якщо хтось помре на сходах Міністерства охорони здоров’я України — це буде ганьба держави на весь світ. А ще — велика трагедія для родини. І завтра на їхньому місці може опинитися кожен із нас. Вчергове вимагаю від МОЗ перерозподілу коштів, порятунку життя хворих людей, негайного впровадження в Україні трансплантації від неродинного донора та створення реєстру донорів, без яких закон про трансплантацію працювати не зможе!” — закликала Ольга Богомолець.

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