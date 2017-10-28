"Блоковане" Угорщиною засідання України-НАТО не планувалося

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В НАТО повідомили, що проведення засідання Комісії Україна-НАТО у грудні 2017 року не передбачалось. Про це у відповідь на запит УНН повідомив офіційний представник НАТО.

"У грудні не передбачалося проведення засідання комісії Україна-НАТО," - повідомили в НАТО.

За словами представника, найчастішою постійною датою проведення засідання Комісія Україна-НАТО була й залишається липнева зустріч, яка регулярно відбувається в Києві.

"НАТО залишається прихильним до нашого міцного партнерства з Україною", - підкреслили в Альянсі.

Як повідомляв УНН, керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Будапешті заявив, що Угорщина заветувала наступне засідання комісії НАТО-Україна, заплановане на 6 грудня.

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