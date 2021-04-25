Близнюкам не варто займатися самокопанням, а Раки захочуть звернути гори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Унікальність цього тижня у тому, що місяць буде у повні 27-го квітня. Це зачепить дуже багато сфер, принесе багато нового. Будуть порушені дві сфери - грошова і любовна - в них ми будемо відчувати занепокоєння. Сильний емоційний сплеск очікується в середині тижня, але не варто піддаватися емоціям, особливо негативним їх проявам. Постарайтеся знайти позитивні емоції, даруйте оточуючим любов і радість.

Овен

У вас буде дуже насичений тиждень для роботи та кар'єри. Вас чекають величезні успіхи, можливість. Ви можете отримати посаду, розширити свої повноваження. Вас буде любити начальство, благословляти на важливі справи. Цього тижня вам варто приділити увагу і фінансовій сфері - її прояви дуже сильні. Але з одного боку вас очікують сильні можливості, цікаві люди з хорошими грошовими пропозиціями. З іншого боку вас чекає обман. Рекомендуємо вам уважно поставитися до нових операцій і за можливості утриматися від них, але продовжити активно працювати з уже розпочатими.

У жодному разі на цьому тижні не варто брати на себе будь-які кредити, розстрочки, вступати в боргові зобов'язання. Будьте обережні і уважні в бізнесі і фінансових питаннях. Протягом тижня ваш бізнес може зазнати певних труднощів. Не варто приймати важливих рішень, але необхідно проявити працездатність, працювати над тим, що ви вже почали і звичайно ж прагнути до нових можливостей. Приділіть максимум уваги роботі. А ось труднощі - це емоційний план. Тому тут можна дійсно допустити дуже багато помилок, чим можуть скористатися непорядні люди.

Також приділіть увагу своєму здоров'ю. На цьому тижні потрібно відвідати лікарів, пройти обстеження, якщо ви давно не проходили. Для того, щоб ви могли максимально поліпшити своє здоров'я. Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі, уникайте негативних емоцій.

А ось в любовному плані буде все трохи напружено. Як у сімейних Овнів, так і у самотніх. Будьте стриманішими, будьте уважнішими до своїх других половинок. Одиноким Овнам порадила б все таки звернути увагу на нові знайомства. Вони можуть дуже яскраво спалахнути, але, на жаль, вони точно так само можуть і дуже швидко згаснути.

На цьому тижні пощастить тим Овнам, які займаються будівництвом, аграріям, працівникам промисловості. Але будьте обережні в середині тижня, вчасно сплачуйте податки, вчасно сплачуйте за рахунками, повертайте борги. Інакше можливі неприємності.

Особливу завантаженість на цьому тижні відчують люди, які працюють в медицині. У них буде дуже напружений графік.

Телець

Ви, як і раніше, залишаєтеся фаворитами цього тижня. Адже саме зараз відбуваються найважливіші події у вашому житті. Здійснюйте справи, але робіть це обережно. Вся суть у впливі Урана, який може привести до непередбачуваних наслідків ваших дій. Будьте уважні до того з ким ви спілкуєтеся, адже спілкування буде дуже багато, будуть цікаві пропозиції. Дуже хороший період для навчання, для поїздок, для відряджень, може бути - далекі країни. Час для спілкування та налагодження контактів з іноземцями. Можлива спільна ділова діяльність. Це прекрасний час для всіх тих, хто займається освітньою системою, студентів. Прекрасний час для здачі іспитів. Цей тиждень насичений інформацією, яка принесе вам багато нового. Також цей тиждень буде дуже хорошим для зустрічі з друзями. Підтримку шукайте в однодумців. Створюйте групи за інтересами. Багато спілкування може бути онлайн. Успіх чекає на тих, хто працює в освіті, торгівлі, IT. Де ж можуть бути труднощі? А труднощі можуть бути з начальством. Тому потрібно бути на цьому тижні вкрай обережним. Думайте, що ви говорите їм, виконуйте всі їхні прохання і рекомендації - ви зможете дуже непогано надалі зростати в своїй галузі. Це дуже важкий період для всіх керівників Тельців, у політиків, у людей, які займаються будь-якими великими державними проектами. Таких Тельців чекає напруга. Тому на цьому тижні будете вкрай обережні.

На цьому тижні потрібно бути вкрай обережним у любові, в особистому житті. Краще вам перенести зустрічі, знайомства на наступний тиждень. На цьому тижні можуть виникнути неймовірно пристрасні відносини. Але, ця пристрасть, може виявитися ілюзією, будьте дуже обережні. Краще перенесіть зустріч з коханими на наступний тиждень, а тим більше, варто перенести знайомства. А що стосується особистих відносин сімейних Тельців, то і тут потрібно бути вкрай обережним. Не дивлячись на те, що тиждень буде вкрай насиченим, не приносьте додому ваші негативні емоції. Постарайтеся вдома відпочивати. Якщо буде велике напруження і багато страхів їх треба обов'язково відганяти. Тиждень дуже емоційний для всіх. Тому можуть початися головні болі. Частіше відпочивайте, розслабляйтеся, виходьте на піші прогулянки. Пропозиції по кар'єрі краще відкласти на наступний тиждень. Тому, що ви можете отримати дуже хорошу посаду, але найближчим часом її втратити. Дуже цікавий період для тих Тельців, які займаються психологією. Час проводити тренінги, проводите форуми, можете надихати людей. На цьому тижні для Тельців дуже час поміняти автомобіль, купити новий, а так само можна займатися купівлею будь-якої оргтехніки.

На цьому тижні вкрай важливий для Тельців психологічний стан. Чому? Тому, що на цьому тижні ви можете багато отримати, але через свій внутрішній стан все втратити. Тримайте себе в руках.

Близнюки

На цьому тижні Близнюки можуть залишитися в тіні. До вас може прийти якась підтримка - люди намагатимуться вам чимось допомогти, організувати якісь ваші справи. У жодному разі не допускайте цього. Не варто приймати цю підтримку або допомогу - розраховуйте себе. Ви обов'язково впораєтеся. На цьому тижні дуже добре підуть справи пов'язані з фінансами. Тому активно заробляйте гроші. Не копайтеся в собі, не витрачайте сили на непотрібні емоції - вам найкраще зайнятися роботою. Дуже добре піде бізнес, приватне підприємництво. Вдалий час для тих, хто задіяний у фінансовій сфері, а саме в банківських структурах, а також для тих, хто працює в аграрних або будівельних напрямках, тих, хто займається ріелторством. Що стосується начальства, то ви будете на цього тижні у них улюбленцями. Є ймовірність отримання нової посади, підвищення. Скористайтеся моментом. Але колектив може стати слабким місцем - там можливі розбрати. Ситуація може настільки ускладниться, що призведе до втрати роботи. Щоб цього уникнути займіться не відносинами в колективі, а роботою. І тоді результат буде вищим. Цей тиждень не зовсім підходить для пошуку нової роботи. Займайтеся краще саморозвитком. Можете відвідати цікаві курси, тренінги, це теж піде вам на користь. На цьому тижні вам не варто їздити за кордон. Якщо є можливість відкласти такі поїздки, то краще це зробити. Все, що стосується документів, пов'язаних із закордонними питаннями, в тому числі й імміграційними, будуть відкладатися, але не турбуйтеся, все вирішиться трохи пізніше. А ось в любові прекрасний період, особливо до кінця тижня. Самотні Близнюки можуть знайти свою любов. Ці зустрічі можуть мати особливий, неймовірно романтичний стан. Але пам'ятайте, що подальший розвиток подій багато в чому буде залежати від вас.

Що стосується сімейних Близнюків, це буде прекрасний період обов'язково проведіть разом вихідні, побільше часу приділяйте своїм близьким, проведіть час зі своїми дітьми.

Рак

На цьому тижні ви будете дуже активні. Ви відчуєте прилив сил, енергії. Захочеться перевернути гори. І це прекрасно. На цьому тижні час знайомитися з новими людьми. З'являться цікаві ідеї і їх потрібно обов'язково втілювати в життя. Дуже гарний час для тих, хто працює з новими інформаційними напрямками і будь-якими новими технологіями. Це і IT-технології, інформаційні, ЗМІ. Не бійтеся експериментувати. Цей тиждень принесе вам такий цікавий внутрішній стан, коли вам захочеться того, що не властиво вашій природі. На цьому тижні ви можете втілити всі ваші мрії. Активність може вас привести і до далекої дороги. На цьому тижні настає дуже хороший час для подорожей. Відправляйтеся куди-небудь відпочивати, в далекі краї. Або ж ви можете налагодити ділові відносини з іноземцями. Для вас дуже важливо бути акуратними в фінансовій сфері. Цей тиждень не підходить для грошових вкладень, інвестицій, а також кредитів. Що стосується вашої емоційності, то на цьому тижні все може перенестися на творчий характер Раків - може наступити творча криза. Тому вам краще відпочити. Переключиться на якісь інші завдання. Можливо, варто отримати, приємні емоції та враження від далекої поїздки.

Що стосується любові, то емоції переповнюватимуть закоханих. Якщо не хочете сварок, то візьміть себе в руки і не ображайте своїх коханих.

Постарайтеся більше уваги приділити відпочинку. У сімейних Раків настає сприятливий період для того, щоб провести час з сім'єю, дітьми. Що стосується здоров'я, все буде залежати тільки від вашого внутрішнього психологічного стану. Тому, якщо ви будете наповнювати себе позитивними емоціями і якщо ви будете радіти життю, то у вас дійсно буде все прекрасно. Займайтеся пішими прогулянками, спортом і це буде давати вам дуже сприятливий результат.

Що стосується ваших проектів, найвдалішими будуть ті, які ви будете робити спільно з іноземцями. Може імпорт, експорт, якщо це торгівля. Тому, рекомендую вам саме цьому напрямку приділити більше уваги. Якщо на цьому тижні вам будуть пропонувати нові проекти, то ймовірно, що вам пощастить, але якщо ви ретельно вивчите всі деталі, адже є ймовірність зіткнутися з не дуже порядними людьми. Обмірковуйте всі деталі при запуску нових, цікавих починань.

Лев

Дуже яскравим і сприятливим тиждень буде у Левів. Особливо у тих, хто перебуває при владі або займається кар'єрою. На цьому тижні у вас можуть бути дуже цікаві пропозиції, можливості, але вам все-таки варто замислитися чи варто зараз брати такі пропозиції або трішечки пізніше. Особливо гостро відповідальність відчують ті Льви-керівники, які перебувають зараз в уряді, є політиками. Це дуже складний період. Саме на цьому тижні вони зіткнутися з важливими питаннями, в яких вони повинні будуть прийняти рішення. Можливі великі помилки. Щоб цього не допустити, потрібно залишатися внутрішньо спокійними приймати зважені, хороші, правильні рішення. Для всіх працюючих Львів це одночасно складний, напружений і ефективний період. Особливо завантажені будуть ті, хто займаються торгівлею, доставкою товарів, харчовою промисловістю. Дуже цікавий період для тих, хто працює в медичній сфері.

Для Левів це дуже хороший тиждень для зміни роботи, але не поспішайте це робити прямо зараз. Вам краще розсилати резюме, сходити на співбесіду і прийняти рішення не зараз, а трохи пізніше.

Цього тижня можливі проблеми з родичами. Будьте обережні у відносинах з ними. Не варто допускати негативні емоції. Не піднімайте спірні питання. Найкраще на цьому тижні віддалитися, піти в свої ділові питання, які на цьому тижні у вас можуть бути досить успішними. У жодному разі на цьому тижні не варто займатися купівлею і продажем нерухомості, а також питаннями спадщини. Відкладіть це питання на потім.

Що стосується особистих відносин, то тут буде дуже цікавий контраст. Самотніх Львів чекає доленосний тиждень - ви зможете закохатися. У сімейних Львів настає період, коли слід бути обережними, особливо з родичами, адже вони можуть втручатися у ваші стосунки з другою половинкою і це призведе до виникнення питань. Для уникнення сварок краще поїхати на відпочинок, хоча б проведіть спільні вихідні на природі або на дачі. Подаруйте час вашій половинці.

І будьте терпимішими. На цьому тижні потрібно відновити спорт, повернути свою рухливість, більше прогулянок, пробіжок.

Діва

На цьому тижні Діви будуть управляти всіма інформаційними потоками. Дуже цікавий період для всіх Дів, хто займається освітою, працює в ЗМІ, в редакціях, кіно, на телебаченні. Саме ви будете доносити до нас всю інформацію. І від вас буде багато залежати. Особливо це стосується сфери освіти - ви будете працювати над реформами, запуском онлайн-проектів. Також цікавий період для Дів, задіяних у сфері психології.

А ось Дівам, які працюють в ЗМІ, варто все ж бути обережними - період дуже інтенсивний і ви можете спровокувати інформаційну війну. Не слід цим захоплюватися.

Зберігайте позитивний настрій, адже негативні емоції легко можуть позначитися і на здоров'ї, особливо якщо вони викликані перевантаженістю на роботі. Приділіть увагу собі, приділіть увагу профілактиці своїх хронічних захворювань.

В роботі відкриються нові можливості, проекти. Ви будете легко відрізняти правду від брехні, погане від хорошого. Тиждень обіцяє бути насиченим. Можуть виникнути ідеї, цікаві творчі проекти, особливо у Дів, що займаються театром, кіно, телебаченням.

Що стосується любові, цей тиждень для вас дуже сприятливий. Цього тижня у самотніх Дів можуть відбудуться прекрасні, нові знайомства. Можливо вас буде оточувати романтика. Для сімейних Дів теж неймовірно сприятливий період. Відносини з другою половинкою будуть хорошими, можлива спільна і плідна робота. Рідні та близькі вас підтримають.

Терези

Для Терезів цей тиждень буде дуже напруженим. Доведеться вирішувати багато важливих і складних питань. Але тиждень може принести і успіх. Успіх особливо ймовірний у тих Терезів, які займаються фінансами, страхуванням, працюють в податкових відомствах або ж з екстремальними ситуаціями. Цей тиждень сприятливий для зміни роботи або поліпшень умов на роботі. На цьому тижні сприятливий час, щоб налагодити відносини зі своїми колегами на роботі. Особливу увагу хочеться приділити тим людям, які займаються медициною. Для вас на цьому тижні може бути дуже багато роботи, але ви зможете займатися науковою діяльністю. Особливий успіх у вас може бути в фінансових питаннях. Цей тиждень хороший для різних інвестицій, вкладень, навіть кредитів, крім 28 і 29 квітня. Що стосується любові, то це дуже хороший, сприятливий період для сімейних Терезів. Він може бути спокійним і добрим. А ось що стосується самотніх, то потрібно докласти чимало зусиль для знайомств. Тому, якщо ви хочете сприятливих змін, то перенесіть все на наступний тиждень і особливу увагу приділіть своїм коханим, якщо вони вже є. Спокійний час ви можете провести разом на вихідних: з'їздити на дачу або може бути навіть за кордон. А ось що стосується вашої другої половинки, то саме в цей момент вона може вам порадити що-небудь дуже правильне. У цей період вам варто до них прислухатися. Саме друга половинка допоможе отримати відповіді на хвилюючі вас питання.

Гарний час, щоб зайнятися спортом, відновити свої тренування, займайтеся йогою, плаванням.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень буде досить сприятливий і насичений подіями, які стосуються юридичних питань, фінансових питань. На цьому тижні варто розраховувати на своїх партнерів. Саме вони можуть вам підказати, дати вам підтримку, але якщо ви цього тижня, особливо в середині, захочете привернути нових, то будьте дуже обережні, це може привести вас до повного краху. Час попрацювати з документацією. Ви можете отримати довгоочікувані документи. Цей період дуже хороший для вирішення питань в податковій, в інших відомствах.

Сприятливий час для допомоги іншим. Займіться благодійністю, допоможіть комусь в своєму оточенні. Адже завжди оточення розраховує на найсильніших, хто у нас є, а це Скорпіони. Так само у вас сприятливий період для далеких поїздок за кордон, для встановлення контактів з іноземцями. Для навчання так само дуже хороший період. Ви можете зараз освоїти абсолютно нові напрямки. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся в цьому щось змінювати. Чудовий період для того, щоб знайомитися з дуже цікавими людьми, які, швидше за все, будуть з'являтися на цьому тижні. Ймовірно це будуть вигідні знайомства. Або ж ви отримаєте інформацію, яка максимально сприятливо вплине на ваші справи.

Що стосується особистих відносин, то це дуже хороший період. Період наповнений романтикою. Обов'язково знайомтеся. Цей тиждень вам принесе незабутні враження. У сімейних Скорпіонів так само дуже хороший тиждень. Приділіть час своїм половинкам.

Для всіх творчих Скорпіонів неймовірно сприятливий тиждень. Чим би ви не займалися, навіть якщо це ваше хобі, це принесе як мінімум - задоволення. А як максимум - неабиякий успіх. Особливо йдеться про тих, хто займається дизайном, живописом, сценаріями.

Що стосується застережень, то це стосується питань сімейного характеру. Цього тижня вам у жодному разі не потрібно займатися питаннями нерухомості: купівлею/продажем, ремонтом, вкладенням грошей в нерухомість. А також бережіть себе в родинних стосунках, знову можуть виникнути якісь питання з родичами. Постарайтеся переключитися на роботу, в ній тиждень для вас буде успішним.

Здоров'я у вас буде хорошим. Цього тижня проявляйте активність, дихайте свіжим повітрям, частіше бувайте на природі, отримуйте хороші емоції і заряджайте ними інших.

Стрілець

Від Стрільців на цьому тижні всі будуть щось хотіти. Перш за все, щоб вони виконували свій обов'язок. Як в роботі, так і в особистих відносинах. Взагалі цього тижня у Стрільців може виникнути такий стан, коли їм захочеться все кинути і втекти, але у жодному разі цього робити не варто. Це всього лише емоційний стан, який може виникнути у вас посеред цього тижня. Вам потрібно серйозніше ставитися до своєї роботи. У жодному разі не кидати почате, робіть все з максимальною ретельністю і менше обурюйтеся. Цього тижня, якщо ви захочете змінити роботу, то з цього нічого доброго не вийде. Вам можуть надійти пропозиції, які в майбутньому не дадуть вам великих перспектив. Тому бережіть те, що маєте. Привносьте щось нове в уже наявну у вас роботу. Ви можете вдосконалюватися як професіонал. Час вчитися. Дуже хороший період для тих Стрільців, які працюють в таких сферах як будівництво, промисловість, інформаційні напрямки, освіта. Фінансово тиждень буде успішним, якщо ви до цього прикладете зусилля. На цьому тижні у вас можуть бути дуже хороші премії, бонуси. На цьому тижні з вами можуть розрахуватися ті люди, які винні вам гроші. У вас можуть бути дуже хороші інвестиції у ваші нові проекти. Але, тут все таки потрібно розібратися, що варто використовувати, а що ні. Продовжуйте розпочате. Це сприятливий період у всіх Стрільців, які займаються нерухомістю, ремонтними роботами, ріелторством. У нерухомості може бути успіх якщо на цьому тижні ви знайдете для себе цікаві можливості. А саме придбання краще робіть на наступному тижні.

Дуже хороші відносини будуть у вас з родичами. Якраз вони можуть надати вам допомогу. Рідні, близькі, будуть на цьому тижні справжнім вашим тилом. Можливості відкриються в особистих відносинах. Самотні Стрільці можуть знайти свою половинку. У них може зав'язатися дуже пристрасний роман. Але будьте уважні, не дайте себе обдурити. Що стосується сімейних Стрільців, то у вас настав романтичний період. Будьте романтичними, даруйте подарунки своїм рідним і близьким, проводите більше часу зі своїми дітьми. Чим складний може бути тиждень, так це інформаційним перезавантаженням. Порада для вас: не варто слухати скільки новин. Цей потік може закрутити вас і ви втратите дуже багато сил і енергії, ви можете заплутатися в тому, що добре, а що погано. Тому краще за все побільше відпочивати. Проводьте час на свіжому повітрі, милуйтеся природою. І якщо все ж вас так цікавлять останні новини, це може погано позначитися на вашому здоров'ї. Можуть виникнути хронічні захворювання, особливо у сердечників. Тому не варто перебувати в негативі.

Козеріг

У Козерогів на цьому тижні все буде крутиться навколо трьох питань: любов, творчість і діти. Що стосується дітей, то тут можуть виникнути серйозні конфлікти. Але можливо навпаки виникне взаєморозуміння. Все залежить від того, як ви будете себе поводити. На цьому тижні проведіть якомога більше часу зі своїми дітьми. Запитайте що вони хочуть, чим захоплюються, це піде на користь вашим відносинам. Дуже цікавий період для тих людей, хто займається дітьми. Це вихователі, викладачі, цейтиждень буде дуже важким і насиченим для вас. Так що дозвольте собі у вільний час відпочивати, а так само давати відпочинок діткам. Що стосується творчих Козерогів, то це дуже хороший період. У цей період можуть виникати неймовірні ідеї, ваша фантазія може бути наскільки нестандартною, наскільки цікавою, що зможе охопити найнеймовірніші можливості. У всіх Козерогів, які працюють на телебаченні, в театрі і кіно - неймовірно творчий період.

У Козерогів на цьому тижні може бути багато змін, вони будуть сповнені сил, енергії, їм буде хотітися чогось нового. Це може дуже незвично позначитися на особистих відносинах. Але може виникнути дуже важкий емоційний стан. Тому рекомендуємо на цьому тижні бути обережним при нових знайомствах, а якщо у вас вже є партнер, ви одружені або заміжня, то збережіть свої відносини і краще перенесіть свою увагу на щось інше. Що стосується фінансової сфери, тут дуже складний показник. Не ризикуйте на цьому тижні, особливо 28, 29 числа. Є великі ризики фінансових втрат. Тому краще не вкладатися, не починати нові грошові проекти.

Зараз для Козерогів ідеальний період для відпочинку. Для здоров'я цей тиждень може принести великі навантаження. Емоційні, перш за все, що може позначитися на серцево-судинної діяльності. Побільше сприятливих станів, емоцій, даруйте один одному радість, перебувайте в стані спокою. Цей тиждень для Козерогів може бути дуже інформаційно насиченим. Відкривайте курси, тренінги, дивіться якісь цікаві форуми, збирайтеся групами. у тих, хто працює в сфері блогерства, фрілансу, може бути досить успішний період. На вашу діяльність можуть вплинути дуже цікаві знайомства, нова інформація. До вас можуть прийти цікаві документи, треба цим скористатися.

Водолій

Цього тижня у Водоліїв може бути багато критики щодо себе, претензій. Не допускайте цього, не занурюйтесь в несприятливі емоції. Скористайтеся цим періодом для змін в просторі навколо вас. Наприклад, ви можете зайнятися своїм будинком, ремонтними роботами. Це може бути купівля або продаж нерухомості. Саме вам на цьому тижні це можна робити. На цьому тижні дуже добре переїхати в нове житло, купувати нерухомість, землю. Також, вам краще займатися роботою, ніж з'ясовуваннями відносин, адже на роботі вас чекає удача. У Водоліїв дуже цікавий тиждень, але головне це їхній емоційний стан, адже вони можуть пред'являти до себе дуже багато претензій, дуже себе критикувати, бути незадоволеними собою. І це може призвести до того, що успіх зрадить їм.

Час зайнятися питаннями своєї сім'ї, відновити відносини між родичами. Обов'язково, потрібно зайнятися своїм власним будинком. Спілкуючись з родичами приділіть увагу своїм власним дітям, проводьте з ними більше часу, що стосується фінансових питань, цей тиждень буде досить успішним. Може бути прибуток, хороша зарплата, може навіть підвищення зарплати, бонуси, премії. Головне, щоб на цьому тижні ви у жодному разі не піддавалися своїм емоціям, а сміливо діяли в будь-яких напрямках. Дуже успішний тиждень для знайомств. Самотні Водолії можуть знайти для себе другу половинку, а сімейні можуть насолоджуватися своїми відносинами зі своєю другою половинкою. Що стосується здоров'я, то все залежить від психо-емоційних станів. Якщо ви не буде емоціям дозволяти брати гору, тоді у вас буде гарний настрій і прекрасне здоров'я.

Риби

Хто у нас схильний до максимального емоційного стану, то це звичайно ж знак Риб. Цей тиждень повністю залежить від вашого емоційного стану. Вам захочеться, особливо серед тижня, трошки подепресувати, покапризувати, але цьому не варто приділяти уваги. Ваше увага повинна переключитися на нові, дуже цікаві проекти. Ті Риби, які працюють з інформацією, в ЗМІ, з будь-якими інформаційними напрямками, торгівлею - для вас це дуже цікавий період. Приберіть емоції, приберіть негатив і починайте займатися справою. На цьому тижні у вас можуть бути дивовижні знайомства, яке принесуть вам дуже багато нового, це можуть бути цікаві поїздки в ті місця, де ви ще не були. Особливо, що стосується красивих місць, природи.

Цей період також дуже сприятливий для зустрічей з друзями. Якщо ви не можете знайти в собі сили, то шукайте підтримку у однодумців. У цей період вам не варто залишатися на самоті, групові проекти підуть набагато краще. Залучайте до себе увагу, говоріть більше з людьми особливо ті з вас, хто займається психологією і ЗМІ. Цей період хороший для того, щоб трохи вирости. Не будьте пасивні, йдіть і дійте, приймайте рішення. Так само можете підійти до свого начальства і попросити підвищення, але у жодному разі не робіть це, коли буде повний місяць, а трішечки пізніше. Що стосується особистих відносин, тут багато що залежатиме від вас. Дуже важливо, щоб ви знаходили хороші емоції, підхід до своєї другої половинки, якщо ви з сімейних Риб. А якщо ви самотні, то цей період не дуже хороший для нових знайомств, тому що ви остаточно можете заплутатися.

Для здоров'я дуже непростий тиждень. Потрібно бути готовим, що можуть бути різні психологічні і разом з ними і фізичні стани. Тому постарайтеся, будь ласка, як можна більше займатися спортом, дотримуватися режиму і тоді ви будете себе почувати чудово. Цього тижня не дуже сприятливо вас їздити в далекі подорожі. Якщо ви вчитеся, ви студент, то інформація до вас може приходити досить напружено. Засвоювати матеріал ви будете не без зусиль. Але вам все одно потрібно старатися. Тим Рибам, які займаються творчістю, мистецтвом, необхідно дати собі відпочити.

Інакше, ви почнете займатися не стільки творчістю, стільки самокопанням. Тому вам краще переключиться на щось інше. Спробуйте повчиться чогось, дізнатися щось нове.