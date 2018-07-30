Близько 75% американців назвали біткоїни "надризиковим активом" - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У даний час біткоїнами володіють лише 2% американців. Про це свідчать результати опитування фінансової компанії Wells Fargo і інституту громадської думки Gallup, передає УНН.
Так, сьогодні в інвестуванні в біткоїни зацікавлені 26% американців. Ще 72% респондентів заявили, що даний напрямок їм не цікавий.
Також, згідно з даними опитування, 75% американців охарактеризували інвестиції в біткоїни як "дуже небезпечні вкладення". Ще 23% опитаних називають біткоїни "відносно ризиковим активом". І тільки 0,5% опитаних американців не бачать в біткоїні ніяких небезпек.
Опитування було проведено в травні поточного року. В цілому, було опитано близько 2 тис. громадян США.
Тим часом, Україна продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.
Більше того, співавтором свого законопроекту Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".