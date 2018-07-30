Около 75% американцев назвали биткоин "сверхрисковым активом" - опрос

Так, сегодня в инвестировании в биткоин заинтересованы 26% американцев. Еще 72% респондентов заявили, что данное направление им не интересно.

Также, согласно данным опроса, 75% американцев охарактеризовали инвестиции в биткоин как "очень небезопасные вложения". Еще 23% опрошенных называют биткоин "относительно рисковым активом". И только 0,5% опрошенных американцев не видят в биткоине никаких опасностей.

Опрос был проведен в мае текущего года. В целом, было опрошено около 2 тыс. граждан США.

Тем временем, Украина продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.