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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31909 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96548 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121658 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129344 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167940 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152921 просмотра

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Около 75% американцев назвали биткоин "сверхрисковым активом" - опрос

Около 75% американцев назвали биткоин "сверхрисковым активом" - опрос

Киев  •  УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В настоящее время биткоинами владеют только 2% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовой компании Wells Fargo и института общественного мнения Gallup, передает УНН.

Так, сегодня в инвестировании в биткоин заинтересованы 26% американцев. Еще 72% респондентов заявили, что данное направление им не интересно.

Также, согласно данным опроса, 75% американцев охарактеризовали инвестиции в биткоин как "очень небезопасные вложения". Еще 23% опрошенных называют биткоин "относительно рисковым активом". И только 0,5% опрошенных американцев не видят в биткоине никаких опасностей.

Опрос был проведен в мае текущего года. В целом, было опрошено около 2 тыс. граждан США.

Тем временем, Украина продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.

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