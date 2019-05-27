Близько 60 людей постраждали в ДТП з автобусом на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Щонайменше, дві людини загинули, 57 постраждали в аварії за участю автобуса і вантажівки на півночі Філіппін в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".
ДТП сталося близько опівночі в провінції Кесон.
За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням автомобілем на повороті, внаслідок чого сталося зіткнення з автобусом. Водії обох транспортних засобів загинули на місці.
Нагадаємо, аварія, що сталася у філіппінській провінції Біліран, стала причиною загибелі 15 людей.