Около 60 человек пострадали в ДТП с автобусом на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По меньшей мере, два человека погибли, 57 пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика на севере Филиппин в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа".
ДТП произошло около полуночи в провинции Кесон.
По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление автомобилем на повороте, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Водители обоих транспортных средств погибли на месте.
Напомним, авария, которая произошла в филиппинской провинции Билиран, стала причиной гибели 15 человек.