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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 110423 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136917 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144491 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Около 60 человек пострадали в ДТП с автобусом на Филиппинах

Около 60 человек пострадали в ДТП с автобусом на Филиппинах

Киев  •  УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По меньшей мере, два человека погибли, 57 пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика на севере Филиппин в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа".

ДТП произошло около полуночи в провинции Кесон.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление автомобилем на повороте, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Водители обоих транспортных средств погибли на месте.

Напомним, авария, которая произошла в филиппинской провинции Билиран, стала причиной гибели 15 человек.

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