Близько 400 тисяч людей зібралися подивитися новорічне шоу у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Святкове світлове і піротехнічне шоу, яке традиційно проходить у верхній частині Єлисейських полів на Тріумфальній арці, зібрало в новорічну ніч 400 тисяч глядачів. Про це повідомляє в середу телеканал BFM з посиланням на дані паризької префектури поліції, передає УНН.
Це помітно більше, ніж у минулому році, коли на традиційне шоу прийшли подивитися від 250 тисяч до 300 тисяч чоловік.
Поліція і жандарми почали блокувати проходи на головний торговий проспект французької столиці з 19:00 за місцевим часом (20:00 у Києві). Для проходу організували спеціальні пункти огляду, де перевіряли наявність у відвідувачів заборонених предметів і різної атрибутики на кшталт автомобільних світловідбивних жилетів: префектура заздалегідь попередила, що, на відміну від минулого року, учасникам протестного руху “жовтих жилетів” заборонено проводити будь-які акції на Єлисейських полях.
Багато глядачів почали приходити на проспект до 21:00 за місцевим часом (22:00 у Києві), до початку музичної програми, за яку відповідали ді-джеї Mr Bonus і Mlle Caro. Найбільше ж напруга на пунктах пропуску виникла вже до 23:00 (01:00 за київським часом), за 20 хвилин до початку демонстрації світлових проекцій на Тріумфальній арці, що розповідали різні факти про французьку столицю.
Основне дійство почалося після 23:40 (1:40), коли історична пам’ятка заграла фарбами і почала “рухатися”, завдяки ефектам світлового лазерного шоу. Після представлення, який супроводжувався музичними треками, присутніх чекали святкові феєрверки.