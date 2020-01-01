Около 400 000 человек собрались посмотреть новогоднее шоу в Париже

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Праздничное световое и пиротехническое шоу, которое традиционно проходит в верхней части Елисейских полей на Триумфальной арке, собрало в новогоднюю ночь 400 тысяч зрителей. Об этом сообщает в среду телеканал BFM со ссылкой на данные парижской префектуры полиции, передает УНН.

Это заметно больше, чем в прошлом году, когда на традиционное представление пришли посмотреть от 250 тысяч до 300 тысяч человек.

Полиция и жандармы начали блокировать проходы на главный торговый проспект французской столицы с 19:00 по местному времени (20:00 в Киеве). Для прохода организовали специальные пункты досмотра, где проверяли наличие у посетителей запрещенных предметов и различной атрибутики вроде автомобильных светоотражающих жилетов: префектура заранее предупредила, что, в отличие от прошлого года, участникам протестного движения “желтых жилетов” запрещено проводить какие-либо акции на Елисейских полях.

Многие зрители начали приходить на проспект к 21:00 по местному времени (22:00 в Киеве), к началу музыкальной программы, за которую отвечали ди-джеи Mr Bonus и Mlle Caro. Наибольшее же напряжение на пунктах пропуска возникло уже к 23:00 (01:00 по киевскому времени), за 20 минут до начала демонстрации световых проекций на Триумфальной арке, рассказывавших различные факты о французской столице.

Основное действо началось после 23:40 (01:40), когда исторический памятник заиграл красками и начал “двигаться”, благодаря эффектам светового лазерного шоу. После представления, сопровождавшегося музыкальными треками, собравшихся ждали праздничные фейерверки.

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