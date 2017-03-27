Близько 30 українських військових візьмуть участь у навчаннях НАТО у Грузії - Міноборони

При цьому, зауважили у Міноборони, військова техніка, літаки чи кораблі Збройних сил України до навчання не залучатимуться.

У Міноборони додали, що багатонаціональні навчання "Нобл Партнер – 2017" відбуватимуться у грузинському місті Вазіані з 28 липня по 13 серпня 2017 року.

Як повідомляв УНН, у кінці липня 2017 року Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях НАТО в Грузії.

Багатонаціональні військові навчання НАТО “Гідний партнер-2017” (Noble Partner-2017) під девізом “Сила в партнерстві” пройдуть в Грузії в кінці липня 2017 року.

Повідомляється, що це треті за рахунком навчання Noble Partner в Грузії і цього року вони будуть наймасштабнішими.

Крім грузинських військових, у них візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО — США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Румунії, Словенії, Вірменії, Азербайджану та України.