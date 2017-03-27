Около 30 украинских военных примут участие в учениях НАТО в Грузии - Минобороны

“От Вооруженных сил Украины для участия в мероприятии планируется привлечь до 30 военнослужащих”, — сказали в ведомстве.

При этом, отметили в Минобороны, военная техника, самолеты или корабли Вооруженных сил Украины на учения не будут привлекаться.

В Минобороны добавили, что многонациональные учения “Нобл Партнер — 2017” пройдут в грузинском городе Вазиани з 28 июля по 13 августа 2017 года.

Как сообщал УНН, в конце июля 2017 Украина примет участие в многонациональных военных учениях НАТО в Грузии.

Многонациональные военные учения НАТО “Достойный партнер-2017” (Noble Partner-2017) под девизом “Сила в партнерстве” пройдут в Грузии в конце июля 2017 года.

Сообщается, что это третье по счету обучения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.

Кроме грузинских военных, в них примут участие военнослужащие из 10 стран членов и партнеров НАТО — США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины.