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Близько 30 лав запустять на державних шахтах до кінця року

Близько 30 лав запустять на державних шахтах до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На державних шахтах України до кінця року буде введено в дію загалом 28 очисних забоїв, що майже удвічі більше, ніж торік. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

"По державних вугільних шахтах з початку нинішнього року за 9 місяців введено в дію 19 нових очисних забоїв. До кінця року планується ввести ще 9 лав. Таким чином, 28 лав за 2017 рік", - сказав Білявський.

Він уточнив, що минулого року було введено в дію всього 15 лав, а позаминулого – 20 лав.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості у листопаді цього року має створити державне підприємство "Національна вугільна компанія" шляхом реорганізації та злиття державних вугільних підприємств. 

У Міненерговугіллі також розраховують, що наступного року не буде жодної збиткової державної шахти за умови виконання затвердженого урядом плану реформування вугільної галузі. 

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