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Близько 12 гектарів шафранів розквітли у дендропарку на Закарпатті

Близько 12 гектарів шафранів розквітли у дендропарку на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 16 березня. УНН. На Закарпатті почалося масове цвітіння первоцвітів, зокрема червонокнижних шафранів. Місцем однієї з найбільших популяцій шафрану Гейфеля є дендропарк “Березинка” у Мукачівському районі, де ці квіти займають загальну площу близько 12 гектарів, повідомляє кореспондент УНН.

Зараз на території дендропарку квітне переважно шафран, лише де-не-де зустрічаються лісові примули та перші білі анемони.

“Даний дендропарк має статус заповідника місцевого значення. Загальна площа парку 34 гектари, з яких шафрани займають близько 12 гектарів. Шафран Гейфеля, що є одним із 80 відомих світові видів цих рослин, — виключно природнє явище для Карпатського регіону. Із року в рік площі шафранів тут збільшуються, і головну роль у цьому відіграє природа, а саме вітер та трудолюбиві мурашки. Останні переносять насіння шафрану на відстань від 100 до 1000 метрів, за рахунок чого галявини крокусів з′являються на різних, часто дуже відділених одна від одної, територіях”, — розповіла УНН майстер лісового розсаднику дендропарку “Березинка” Мукачівського держлісгоспу Наталія Слободянюк.

На території дендропарку дійсно розташована велика кількість мурашників, де “працюють” сотні тисяч мурах, які щороку розширюють популяцію унікальних весняних квітів. Попри те, що у лісах росте переважно один вид шафранів — шафран Гейфеля, тут не знайдеш двох однакових квіток. Є тут крокуси фіолетові, смугасті, бузкові, білі, блакитні, бордові...
Шафрани можуть рости на висоті до 1500 метрів над рівнем моря й витримувати морози до −7 градусів. Негода, яка насувається зараз на Закарпаття, за словами лісівників, не знищить цієї квітки. Тендітна рослина, прагнучи до сонця, здатна пробити товщу у кілька десятків сухих листочків. Хоча шафрани і мають цибулевий корінь, однак у дикому середовищі розмножується переважно насінням. Квітковий килим у більшості своїй утворюють поодинокі квітки, які виросли з насінини, а кущики шафранів — це наслідок ділення цибулини.

“...Якщо ви зірвали квітку шафрану, то, як мінімум, ви залишили бджолу без меду, а в ранній період це для них дуже важливо. Крім того, ви залишили квітку без насіння. Відтак шафран не зможе розмножуватися. Зауважу, що з насінини рослина проростає за 3-4 роки”, — наголосила Наталія Слободянюк.

Поруч із шафранами мешкають білки, дики кабани, косулі, однак головним ворогом червонокнижної рослини є людина. Місцеві мешканці й туристи полюбляють збирати у лісах та при дорогах шафрани, нерідко знищуючи рослину із цибулиною. Одні несуть букети до міст на продаж, інші лишають собі на згадку про подорож, однак шафрани не надто стійкі у воді, не мають особливого аромату, а їхню красу можна побачити і відчути лише у їхньому природньому ареалі.

Вже за кілька тижнів шафрани почнуть масово квітнути на високогір′ї Карпат, а у передгір′ї розквіте долина альпійських нарцисів.

Як раніше повідомляв УНН, протягом попередніх двох діб в Ужгороді зафіксували температуру у 20-23° тепла, що викликало не лише стрімке цвітіння перших весняних квітів, але й активізацію міської фауни.

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