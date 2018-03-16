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Около 12 гектаров шафранов расцвели в дендропарке на Закарпатье

Около 12 гектаров шафранов расцвели в дендропарке на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 62912 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 марта. УНН. На Закарпатье началось массовое цветение первоцветов, в частности краснокнижных шафранов. Местом одной из крупнейших популяций шафрана Гейфеля является дендропарк "Березинка" в Мукачевском районе, где эти цветы занимают общую площадь около 12 гектаров, сообщает корреспондент УНН.

Сейчас на территории дендропарка цветет преимущественно шафран, только кое-где встречаются лесные примулы и первые белые анемоны.

"Данный дендропарк имеет статус заповедника местного значения. Общая площадь парка 34 га, из которых шафран занимает около 12 га. Шафран Гейфеля, что является одним из 80 известных миру видов этих растений, - исключительно естественное явление для Карпатского региона. Из года в год площади шафранов здесь увеличиваются, и главную роль в этом играет природа, а именно ветер и трудолюбивые муравьи. Последние переносят семена шафрана на расстояние от 100 до 1000 метров, за счет чего поляны крокусов появляются на разных, часто очень отделенных друг от друга, территориях", - рассказала УНН мастер лесного питомника дендропарка "Березинка" Мукачевского лесхоза Наталья Слободянюк.

На территории дендропарка действительно расположено большое количество муравейников, где "работают" сотни тысяч муравьев, которые ежегодно расширяют популяцию уникальных весенних цветов. Несмотря на то, что в лесах растет преимущественно один вид шафранов - шафран Гейфеля, здесь не найдешь двух одинаковых цветков. Есть здесь крокусы фиолетовые, полосатые, сиреневые, белые, голубые, бордовые ...

Шафран может расти на высоте до 1500 метров над уровнем моря и выдерживать морозы до -7 градусов. Непогода, которая  надвигается сейчас на Закарпатье, по словам лесников, не погубит этот цветок. Хрупкое растение, стремясь к солнцу, способно пробить толщу в несколько десятков сухих листьев. Хотя шафран и имеют луковый корень, однако в дикой среде размножается преимущественно семенами. Цветочный ковер в большинстве своем образуют одиночные цветки, которые выросли из семени, а кустики шафранов - это следствие деления луковицы.

"... Если вы сорвали цветок шафрана, то, как минимум, вы оставили пчелу без меда, а в ранний период это для них очень важно. Кроме того, вы оставили цветок без семян. Поэтому шафран не сможет размножаться. Замечу, что из семени растение прорастает через 3-4 года", - отметила Наталья Слободянюк.

Рядом с шафранами живут белки, дикие кабаны, косули, однако главным врагом краснокнижного растения является человек. Местные жители и туристы любят собирать в лесах и у дорог шафран, нередко уничтожая растение с луковицей. Одни несут букеты в города на продажу, другие оставляют себе на память о путешествии, однако шафран не слишком устойчив в воде, не имеет особого аромата, а его красоту можно увидеть и почувствовать только в его естественном ареале.

Уже через несколько недель шафран начнет массово цвести на высокогорье Карпат, а в предгорье розцветет долина альпийских нарциссов.

Как ранее сообщал УНН, в течение предыдущих суток в Ужгороде зафиксировали температуру в 20-23° тепла, что вызвало не только стремительное цветение первых весенних цветов, но и активизацию городской фауны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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