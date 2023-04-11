Близько 106 тисяч українців покинули домівки на небезпечних територях і евакуація триває

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З серпня 2022 року триває обов’язкова евакуація з Донеччини. За 8 місяців до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 60 тисяч громадян. Серед них – понад 7 тисяч дітей і більш як 2,5 тисячі маломобільних, вказали у міністерстві.

Продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. У її межах з Харківщини за 7 місяців виїхали майже 25 тисяч людей. З нещодавно звільнених територій Херсонщини за 5 місяців евакуювалася понад 21 тисяча громадян.

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"Для централізованого переміщення громадян у безпечні регіони України завчасно проводиться підготовка і планується проведення усіх заходів. Президент, уряд, місцева влада, міжнародні організації та волонтери докладають максимум зусиль, щоб наші співгромадяни були у безпеці", - повідомляє Мінреінтеграції.

Міністерство нагадало, що охочі евакуюватися, то можуть звертатись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції.

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