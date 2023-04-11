Около 106 тысяч украинцев покинули дома на опасных территориях и эвакуация продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине продолжается эвакуация из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей, уже эвакуировались около 106 тысяч украинцев, сообщили в Минреинтеграции в Telegram, передает УНН.
Детали
С августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. За 8 месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тысяч граждан. Среди них – более 7 тысяч детей и более 2,5 тысячи маломобильных, указали в министерстве.
Продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года. В ее рамках с Харьковской области за 7 месяцев выехали почти 25 тысяч человек. С недавно освобожденных территорий Херсонской области за 5 месяцев эвакуировалась более 21 тысячи граждан.
Цитата
"Для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины заблаговременно проводится подготовка и планируется проведение всех мероприятий. Президент, Правительство, местные власти, международные организации и волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы наши сограждане были в безопасности", - сообщает Минреинтеграции в Telegram.
Министерство напомнило, что желающие эвакуироваться, то могут обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции.
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