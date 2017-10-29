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Близько 100 поліцейських забезпечують порядок на виборах на Київщині

Близько 100 поліцейських забезпечують порядок на виборах на Київщині

Київ • УНН

 • 9745 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Київській області забезпечують громадський порядок під час виборів об’єднаних територіальних громад близько 100 співробітників поліції, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП у Київській області.

За інформацією прес-служби, у кожному територіальному відділі поліції створені спеціалізовані слідчо-оперативні групи, співробітники яких займаються реагуванням і розглядом звернень та заяв громадян, пов'язаних із порушенням виборчого процесу.

"Передбачені резерви, робота достатньої кількості слідчо-оперативних груп та груп швидкого реагування. Під посилений режим охорони взяті громадські місця та місця проведення масових заходів", - йдеться у повідомленні відомства.

Також у поліції Київщини поінформували, що 32 виборчі дільниці відкрилися без будь-яких правопорушень. Виборча дільниця №320893 у с. Пищики Фурсівського району була відкрита для голосування на 40 хвилин пізніше через додатковий перерахунок кількості наявних бюлетенів.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді.

Українські Національні Новини

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