Близько 100 поліцейських забезпечують порядок на виборах на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Київській області забезпечують громадський порядок під час виборів об’єднаних територіальних громад близько 100 співробітників поліції, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП у Київській області.
За інформацією прес-служби, у кожному територіальному відділі поліції створені спеціалізовані слідчо-оперативні групи, співробітники яких займаються реагуванням і розглядом звернень та заяв громадян, пов'язаних із порушенням виборчого процесу.
"Передбачені резерви, робота достатньої кількості слідчо-оперативних груп та груп швидкого реагування. Під посилений режим охорони взяті громадські місця та місця проведення масових заходів", - йдеться у повідомленні відомства.
Також у поліції Київщини поінформували, що 32 виборчі дільниці відкрилися без будь-яких правопорушень. Виборча дільниця №320893 у с. Пищики Фурсівського району була відкрита для голосування на 40 хвилин пізніше через додатковий перерахунок кількості наявних бюлетенів.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді.