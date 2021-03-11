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Блінкен згадав про корупцію в Україні та запевнив у поглибленні підтримки з боку США

Блінкен згадав про корупцію в Україні та запевнив у поглибленні підтримки з боку США

Київ • УНН

 • 13295 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. США мають намір посилити підтримку України, будь то безпекові, економічні питання чи її зусилля зі зміцнення власної демократії. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на засіданні комітету Палати представників США у закордонних справах напередодні, вказавши зокрема, що проблемою, якій протистоїть Україна, є не лише російська агресія, а й корупція в країні, передає УНН.

Цитата:

"Ми рішуче виступаємо проти спроби Росії анексувати Крим, ми рішуче виступаємо проти її агресії на Донбасі, на сході України, і ми рішуче підтримуємо Україну. Ми маємо намір посилити цю підтримку, будь то безпека, економіка або її зусилля зі зміцнення власної демократії, які життєво важливі, тому що одна з проблем, як ви знаєте, для України, полягає в тому, що вона повинна протистояти агресії ззовні, з боку Росії. Але їй також доводиться мати справу зі своїми власними проблемами, включаючи проблему корупції. Ми сповнені рішучості працювати над всім цим", - вказав Блінкен.

Деталі

У відповідь на питання, які дії зроблені на вищому рівні Державного департаменту і Білого дому для продовження поточних реформ в Україні та координації інтересів і підтримки тамтешнього демократичного уряду, Блінкен також нагадав, що розмовляв з українським колегою, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в перший тиждень своєї роботи на посаді Держсекретаря.

"Це те, чому я особисто прихильний, чому я приділяв багато часу, коли був в адміністрації Обами на посаді заступника радника з національної безпеки і заступника Держсекретаря. Ми націлені на підтримку України, підтримку її демократії, підтримку її боротьби з корупцією і, звичайно ж, підтримку її зусиль з відбиття агресії з боку Росії, особливо на сході України, на Донбасі, і, звичайно ж, виступаючи проти спроби анексії Криму. Я думаю, ви побачите, як ми зберігаємо і навіть поглиблюємо підтримку України, і ми хочемо бути впевнені, що робимо свій внесок у продовження її демократичного шляху", - вказав Блінкен.

Доповнення

1 лютого голова українського МЗС Дмитро Кулеба провів першу розмову зі своїм колегою з Сполучених Штатів, державним секретарем Ентоні Блінкеном.

У Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що Блінкен пообіцяв Кулебі, що Вашингтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву.

Варто також зазначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів одну з перших телефонних розмов як глава держави з російським лідером Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення була зокрема і ситуація в Україні. З Президентом України Володимиром Зеленським у президента Байдена поки не було публічних телефонних розмов.

Водночас, на думку експосла США в Україні, експерта Джона Гербста, українцям не варто вбачати негативних сигналів у тому, що президент США поспілкувався телефоном із президентом Росії раніше, ніж із Президентом України.

Сам же Зеленський вказав, що в останніх контактах між Україною та новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Джо Байдена немає напруження.

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