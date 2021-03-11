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Блинкен вспомнил о коррупции в Украине и заверил в углублении поддержки со стороны США

Блинкен вспомнил о коррупции в Украине и заверил в углублении поддержки со стороны США

Киев  •  УНН

 • 13290 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. США намерены усилить поддержку Украины, будь то вопросы безопасности, экономические вопросы или ее усилия по укреплению собственной демократии. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании комитета Палаты представителей США по иностранным делам накануне, указав в частности, что проблемой, которой противостоит Украина, является не только российская агрессия, но и коррупция в стране, передает УНН.

Цитата:

"Мы решительно выступаем против попытки России аннексировать Крым, мы решительно выступаем против ее агрессии на Донбассе, на востоке Украины, и мы решительно поддерживаем Украину. Мы намерены усилить эту поддержку, будь то безопасность, экономика или ее усилия по укреплению собственной демократии, которые жизненно важны, потому что одна из проблем, как вы знаете, для Украины, заключается в том, что она должна противостоять агрессии извне, со стороны России. Но ей также приходится иметь дело со своими собственными проблемами, включая проблему коррупции. Мы полны решимости работать над всем этим", - указал Блинкен.

Детали

В ответ на вопрос, какие действия предприняты на высшем уровне Государственного департамента и Белого дома для продолжения текущих реформ в Украине и координации интересов и поддержки тамошнего демократического правительства, Блинкен также напомнил, что разговаривал с украинским коллегой, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в первую неделю своей работы на посту Госсекретаря.

"Это то, чему я лично привержен, чему я уделял много времени, когда был в администрации Обамы в качестве заместителя советника по национальной безопасности и заместителя Госсекретаря. Мы нацелены на поддержку Украины, поддержку ее демократии, поддержку ее борьбы с коррупцией и, конечно же, поддержку ее усилий по отражению агрессии со стороны России, особенно на востоке Украины, на Донбассе, и, конечно же, выступая против попытки аннексии Крыма. Я думаю, вы увидите, как мы сохраняем и даже углубляем поддержку Украины, и мы хотим быть уверены, что вносим свой вклад в продолжение ее демократического пути", - указал Блинкен.

Дополнение

1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов, Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

В Госдепе США по итогам переговоров заявили, что Блинкен пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву.

Стоит также отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел один из первых телефонных разговоров как глава государства с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения была в том числе и ситуация в Украине. С Президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Байдена пока не было публичных телефонных разговоров.

Однако, по мнению экс-посла США в Украине, эксперта Джона Хербста, украинцам не стоит усматривать негативных сигналов в том, что президент США пообщался по телефону с президентом России раньше, чем с Президентом Украины.

Сам же Зеленский указал, что в последних контактах между Украиной и новой администрацией президента США Джо Байдена нет накала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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