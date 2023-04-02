Блінкен зателефонував лаврову: говорили про затриманого в рф журналіста The Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ російської федерації сергію лаврову, повідомили в російському мзс, передає УНН.
Цитата
"лаврову зателефонував Блінкен", – вказали ТАСС у міністерстві закордонних справ.
Деталі
Як зазначається, лавров і Блінкен обговорили затримання Евана Гершковича. лавров звернув увагу Блінкена на “необхідність поважати рішення російської влади щодо Гершковича, якого затримали на гарячому”, повідомили в мзс рф.
Голова мзс рф і американський держсекретар торкнулися деяких актуальних питань двостороннього характеру.
Доповнення
У Єкатеринбурзі в росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Гершкович перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів, увечері 29 березня він перестав виходити на зв'язок із редакцією. Гершкович писав про ставлення росіян до війни і до пвк “Вагнер”.
фсб рф підтвердила затримання журналіста, американського громадянина евана гершковича за “протиправну діяльність”.
У Білому домі назвали безпідставними звинувачення, які фсб висунула затриманому в росії журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу.