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Блінкен зателефонував лаврову: говорили про затриманого в рф журналіста The Wall Street Journal

Блінкен зателефонував лаврову: говорили про затриманого в рф журналіста The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 902055 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ російської федерації сергію лаврову, повідомили в російському мзс, передає УНН.

Цитата

"лаврову зателефонував Блінкен", – вказали ТАСС у міністерстві закордонних справ.

Деталі

Як зазначається, лавров і Блінкен обговорили затримання Евана Гершковича. лавров звернув увагу Блінкена на “необхідність поважати рішення російської влади щодо Гершковича, якого затримали на гарячому”, повідомили в мзс рф.

Голова мзс рф і американський держсекретар торкнулися деяких актуальних питань двостороннього характеру.

Доповнення

У Єкатеринбурзі в росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Гершкович перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів, увечері 29 березня він перестав виходити на зв'язок із редакцією. Гершкович писав про ставлення росіян до війни і до пвк “Вагнер”.

фсб рф підтвердила затримання журналіста, американського громадянина евана гершковича за “протиправну діяльність”.

У Білому домі назвали безпідставними звинувачення, які фсб висунула затриманому в росії журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу.

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