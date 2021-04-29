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Блінкен застеріг союзників США від закупівлі російської зброї

Блінкен застеріг союзників США від закупівлі російської зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Туреччину та інших союзників США від закупівлі систем озброєнь у Росії, заявивши, що за такі закупівлі можуть застосовуватися санкції та це може спровокувати напружені зв'язки з Вашингтоном. Про це пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Блінкен зауважив, що Туреччина веде переговори з Росією щодо другої закупки системи зенітної зброї С-400, і скзав, що може бути покарана згідно із Законом про протидію противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

"Також дуже важливо надалі, щоб Туреччина і всі союзники та партнери США уникали майбутніх закупівель російської зброї, включаючи додаткові С-400. Будь-які значні договори з російськими оборонними структурами, знову ж таки, можуть регулюватися законом, CAATSA, і це окремо від санкцій, які вже були введені, і на додаток до них", - сказав Блінкен.

Додатково

США вперше ввели санкції проти Туреччини в грудні через придбання в 2019 році системи протиракетної оборони С-400. Покарання були спрямовані на президентство оборонної промисловості Туреччини (SSB), президента SSB Ісмаїла Деміра та інших офіцерів SSB. Вони заборонили всі експортні ліцензії та дозволи США та ввели візові обмеження та заморожування активів для приватних осіб та агентств.

Нагадаємо

Сполучені Штати шукають баланс між здійсненням тиску на Росію, в тому числі у зв'язку з агресією проти України, і співпрацею в питаннях, що стосуються стратегічної стабільності.

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