Блинкен предостерег союзников США от закупки российского оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерег Турцию и других союзников США от закупки систем вооружений в России, заявив, что за такие закупки могут применяться санкции и это может спровоцировать напряженные связи с Вашингтоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Блинкен отметил, что Турция ведет переговоры с Россией по второй закупки системы зенитного оружия С-400, и скзав, что может быть наказан по закону о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).
“Также очень важно в дальнейшем, чтобы Турция и все союзники и партнеры США избегали будущих закупок российского оружия, включая дополнительные С-400. Любые значительные договоры с российскими оборонными структурами, опять же, могут регулироваться законом, CAATSA, и это отдельно от санкций, которые уже были введены, и в дополнение к ним ”, - сказал Блинкен.
Дополнительно
США впервые ввели санкции против Турции в декабре через приобретение в 2019 году системы противоракетной обороны С-400. Наказания были направлены на президентство оборонной промышленности Турции (SSB), президента SSB Исмаила Демир и других офицеров SSB. Они запретили все экспортные лицензии и разрешения США и ввели визовые ограничения и замораживание активов для частных лиц и агентств.
Напомним
Соединенные Штаты ищут баланс между осуществлением давления на Россию, в том числе в связи с агрессией против Украины, и сотрудничеством в вопросах, касающихся стратегической стабильности.