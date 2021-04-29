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Блинкен предостерег союзников США от закупки российского оружия

Блинкен предостерег союзников США от закупки российского оружия

Киев  •  УНН

 • 13485 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерег Турцию и других союзников США от закупки систем вооружений в России, заявив, что за такие закупки могут применяться санкции и это может спровоцировать напряженные связи с Вашингтоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Блинкен отметил, что Турция ведет переговоры с Россией по второй закупки системы зенитного оружия С-400, и скзав, что может быть наказан по закону о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).

“Также очень важно в дальнейшем, чтобы Турция и все союзники и партнеры США избегали будущих закупок российского оружия, включая дополнительные С-400. Любые значительные договоры с российскими оборонными структурами, опять же, могут регулироваться законом, CAATSA, и это отдельно от санкций, которые уже были введены, и в дополнение к ним ”, - сказал Блинкен.

Дополнительно

США впервые ввели санкции против Турции в декабре через приобретение в 2019 году системы противоракетной обороны С-400. Наказания были направлены на президентство оборонной промышленности Турции (SSB), президента SSB Исмаила Демир и других офицеров SSB. Они запретили все экспортные лицензии и разрешения США и ввели визовые ограничения и замораживание активов для частных лиц и агентств.

Напомним

Соединенные Штаты ищут баланс между осуществлением давления на Россию, в том числе в связи с агрессией против Украины, и сотрудничеством в вопросах, касающихся стратегической стабильности.

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