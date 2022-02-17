Блінкен запропонував Лаврову зустрітися наступного тижня у Європі

Цитата

“Я надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, щоб запропонувати зустріч у Європі наступного тижня після перемовин, щоб ми могли визначити крок розв’язання цієї кризи без конфлікту. І пропонується зустріч Ради Росія-НАТО і постійної Ради ОБСЄ. Ці зустрічі можуть стати сходинками на шляху до саміту лідерів, які можуть розв’язати наші основні занепокоєння у сфері небезпеки”, - зазначив Блінкен.

Деталі

За словами держсекретаря, якщо Росія віддана шляху дипломатії, то дипломати країн-партнерів створять усі можливості для того, щоб вона продемонструвала це.

“Я не маю сумніву, що відповіді на мої коментарі сьогодні будуть черговим відкиданням Росії, ніби-то США тільки розводять істерію, і що Росія не має планів щодо вторгнення в Україну”, - додав він.

Блінкен вчергове закликав Росію прибрати війська з українських кордонів, та сісти за стіл переговорів.

Додамо

Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.

Офіційні західні особи повідомили, що Росія продовжує нарощувати війська навколо України. Наразі частина військових сил перебуває за 50 км від українського кордону.

За інформацією офіційних західних осіб, із 14 бойових груп, які, як повідомляли, прямували до кордону, значна кількість вже прибула на місця.

Також повідомили про прибуття ще трьох суден до Криму та військової техніки із гелікоптерами на південному заході Росії, що за 25 км від кордону з Україною.

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

Втім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.

Водночас у США назвали нову дату вторгнення Росії на територію України. Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Також 20 лютого завершуються зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Як пише Politico, Путін не розпочне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна. Проте, за даними видання, представники адміністрації президента США Джо Байдена продовжують стверджувати, що Росія може напасти на Україну саме під час Ігор.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока", але двері для дипломатичного рішення залишаються відчиненими.