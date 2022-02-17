Блинкен предложил Лаврову встретиться на следующей неделе в Европе

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“Я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы предложить встречу в Европе на следующей неделе после переговоров, чтобы мы могли определить шаг решения этого кризиса без конфликта. И предлагается встреча Совета Россия-НАТО и постоянного совета ОБСЕ. Эти встречи могут стать ступеньками на пути к саммиту лидеров, которые могут решить наши основные беспокойства в сфере опасности”, - отметил Блинкен.

Детали

По словам госсекретаря, если Россия отдана пути дипломатии, то дипломаты стран-партнеров создадут все возможности для того, чтобы она продемонстрировала это.

“Я не сомневаюсь, что ответы на мои комментарии сегодня будут очередным отвержением России, будто бы США только разводят истерию, и что Россия не имеет планов по вторжению в Украину”, - добавил он.

Блинкен в очередной раз призвал Россию убрать войска с украинских границ, и сесть за стол переговоров.

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Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

Официальные западные лица сообщили, что Россия продолжает наращивать войска вокруг Украины. Сейчас часть военных сил находится в 50 км от украинской границы.

По информации официальных западных лиц, из 14 боевых групп, которые, как сообщали, направлялись к границе, значительное количество уже прибыло на места.

Также сообщили о прибытии еще трех судов в Крым и военной техники с вертолетами на юго-западе России, что в 25 км от границы с Украиной.

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отвод своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Как пишет Politico, Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не расстраивать китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, по данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину именно во время Игр.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока", но двери для дипломатического решения остаются открытыми.