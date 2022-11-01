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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі G7 у Німеччині: на порядку денному війна в Україні

Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі G7 у Німеччині: на порядку денному війна в Україні

Київ • УНН

 • 191566 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн Групи семи (G7), що відбудеться в Німеччині 3-4 листопада. На порядку денному буде війна в Україні, а також продовольча та економічна криза, спричинена російською агресією, пише УНН.

Цитата

“Міністри Групи семи обговорять низку нагальних глобальних викликів, включно з постійною підтримкою G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, посиленням економічної та демократичної стійкості в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, подоланням кліматичної кризи, глобальною безпекою в галузі охорони здоров'я, а також продовольчою та енергетичною кризами, спричиненою війною росії проти України”, - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

Деталі

Крім того, Держсекретар разом із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок візьмуть участь у Форумі майбутнього, який зосередиться на перспективах демократії в цифровому світі.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський попросив у країн G7 системи протиповітряної оборони та фінансування для створення повітряного щита для України.

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