Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі G7 у Німеччині: на порядку денному війна в Україні

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“Міністри Групи семи обговорять низку нагальних глобальних викликів, включно з постійною підтримкою G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, посиленням економічної та демократичної стійкості в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, подоланням кліматичної кризи, глобальною безпекою в галузі охорони здоров'я, а також продовольчою та енергетичною кризами, спричиненою війною росії проти України”, - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

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Крім того, Держсекретар разом із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок візьмуть участь у Форумі майбутнього, який зосередиться на перспективах демократії в цифровому світі.

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Президент України Володимир Зеленський попросив у країн G7 системи протиповітряної оборони та фінансування для створення повітряного щита для України.