Блінкен оголосить про новий пакет допомоги Україні в середу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що представить у середу новий пакет допомоги Україні. Він повідомив про це на спільній прес-конференції з главою британського зовнішньополітичного відомства Джеймсом Клеверлі, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
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«Президент Байден сказав... що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього. Ми продовжуватимемо виконувати це зобов'язання, зокрема – за допомогою нового пакета допомоги з боку США, про який я зможу оголосити завтра», – пояснив Блінкен.
Зазначається, що в середу і четвер Київ і Лондон проведуть у Лондоні конференцію з відновлення України, на якій понад 1000 офіційних осіб з більш ніж 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори, обговорять шляхи відновлення України.
Крім того, повідомляється, що Блінкен і Клеверлі зазначили, що конференція з відновлення України покликана заохотити приватний сектор використовувати всі наявні ресурси для прискорення відновлення України.
Вони також заявили, що Київ має зробити свій внесок у цей процес, продовжуючи реформи, а світове співтовариство повинне знайти спосіб запропонувати компаніям страхування від воєнних збитків і руйнувань.
Доповнення
16 червня Сполучені Штати направили додаткові 205 мільйонів доларів на новий пакет гуманітарної допомоги Україні для підтримки тих, хто постраждав від російської агресії.