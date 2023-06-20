Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине в среду

Цитата

«Президент Байден сказал... что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому. Мы будем продолжать выполнять это обязательство, в том числе – с помощью нового пакета помощи со стороны США, о котором я смогу объявить завтра», – пояснил Блинкен.

Отмечается, что в среду и четверг Киев и Лондон проведут в Лондоне конференцию по восстановлению Украины, на которой более 1000 официальных лиц из более чем 60 государств, а также руководители предприятий и глобальные инвесторы, обсудят пути восстановления Украины.

Кроме того, сообщается, что Блинкен и Клеверли отметили, что конференция по восстановлению Украины призвана поощрить частный сектор использовать все имеющиеся ресурсы для ускорения восстановления Украины.

Они также заявили, что Киев должен внести свой вклад в этот процесс, продолжая реформы, а мировое сообщество должно найти способ предложить компаниям страхование от военного ущерба и разрушений.

Дополнение

16 июня Соединенные Штаты направили дополнительные 205 миллионов долларов на новый пакет гуманитарной помощи Украине для поддержки тех, кто пострадал от российской агрессии.