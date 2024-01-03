Блінкен і Кемерон поговорили телефоном про Україну
Київ • УНН
Блінкен і Кемерон обговорили підтримку України та глобальні загрози, включаючи конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС та підтримуваних Іраном хуситів.
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, у якій ішлося про подальшу підтримку України. Про це повідомили на сайті Держдепу США, передає УНН.
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Зазначається, що вони обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, в тому числі необхідність покращення захисту цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.
Крім того, обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі, а також подальші зусилля США та Великої Британії, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії.
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