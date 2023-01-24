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Благодійний фонд Вадима Столара планує запустити грантові програми

Київ • УНН

 • 948698 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Благодійний фонд Вадима Столара анонсував запуск грантових програм та проводить опитування серед громадських і благодійних організацій щодо напрямків, куди насамперед треба спрямувати кошти. Про це йдеться на сайті Фонду, пише УНН.

Благодійний фонд Вадима Столара планує запустити грантові програми

“Ми завжди дослухаємось до людей, яким допомагаємо – і якщо чуємо нові запити, то намагаємось оперативно на них реагувати. І сьогодні ми бачимо, що багато українців, об’єднавшись, прагнуть не просто отримувати допомогу, а й допомагати у відбудові країни, долучатися до відновлення у певних сферах життя. Тому ми розширюємо напрямки нашої роботи, і тепер це не тільки гуманітарна та військова підтримка, але й грантові програми на ті проєкти, які самі українці назвуть найбільш пріоритетними”, – пояснив появу нової ініціативи Вадим Столар.

У благодійній організації зазначили, що грант на важливу справу – це безповоротна фінансова допомога для проєктів з відновлення України, які визначатимуться шляхом конкурсного відбору серед поданих профільними ГО та благодійними організаціями пропозицій.

“Нам дуже важлива думка профільних спільнот щодо пріоритетних напрямків, за якими варто виділяти гранти. Тому наша команда благодійників розглядатиме подані на грантові програми проєкти в межах конкурсу. І саме ті напрямки, які матимуть найбільший попит, будуть фінансуватися насамперед”, – запевнила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Як підкреслюють волонтери, метою грантової програми є надання додаткових фінансових можливостей та ресурсів для відновлення й розвитку деокупованих територій і постраждалих регіонів від бойових дій.

Грантова програма покликана сприяти:

- якнайшвидшому відновленню України в усіх можливих напрямках (інфраструктура, освіта, охорона здоров’я, соціальна підтримка, ЖКГ, безбар'єрне середовище тощо);
- реалізації значущих проєктів для українців;
- забезпеченню процесів відновлення та розвитку деокупованих територій і постраждалих від бойових дій регіонів.

“До участі у грантовій програмі прийматимуться пропозиції від організацій, які зареєстровані відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” або відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” та включені до “Реєстру неприбуткових організацій”, – констатували у Благодійному фонді Вадима Столара.

Поділіться своєю думкою та заповніть форму для визначення пріоритетних напрямків за посиланням.

Нагадаємо, що Фонд Вадима Столара від початку масштабного вторгнення рф активно допомагає українцям, зокрема ВПО та тим, хто втратив члена сім’ї, харчами та медикаментами, а також проводить для них реабілітаційні заходи. А ще Фонд постійно допомагає нашим захисникам, надаючи все необхідне – від амуніції та тепловізорів до дронів та броньованих позашляховиків.

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