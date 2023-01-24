Благотворительный фонд Вадима Столара планирует запустить грантовые программы

“Мы всегда прислушиваемся к людям, которым помогаем – и если слышим новые запросы, то стараемся оперативно на них реагировать. И сегодня мы видим, что многие украинцы, объединившись, стремятся не просто получать помощь, но и помогать в восстановлении страны, участвовать в восстановлении в определенных сферах жизни. Поэтому мы расширяем направления нашей работы, и теперь это не только гуманитарная и военная поддержка, но и грантовые программы на те проекты, которые сами украинцы назовут наиболее приоритетными”, – объяснил появление новой инициативы Вадим Столар.

В благотворительной организации отметили, что грант на важное дело – это безвозвратная финансовая помощь для проектов по восстановлению Украины, которые будут определяться путем конкурсного отбора среди представленных профильными ОО и благотворительными организациями предложений.

“Нам очень важно мнение профильных сообществ относительно приоритетных направлений, по которым следует выделять гранты. Поэтому наша команда благотворителей будет рассматривать представленные на грантовые программы проекты в рамках конкурса. И именно те направления, которые будут пользоваться наибольшим спросом, будут финансироваться в первую очередь”, – заверила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Как подчеркивают волонтеры, целью грантовой программы является предоставление дополнительных финансовых возможностей и ресурсов для восстановления и развития деоккупированных территорий и пострадавших регионов от боевых действий.

Грантовая программа призвана способствовать:

- скорейшему восстановлению Украины по всем возможным направлениям (инфраструктура, образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ, безбарьерная среда и т.д.);

- реализации значимых проектов для украинцев;

- обеспечению процессов восстановления и развития деоккупированных территорий и пострадавших от боевых действий регионов.

“К участию в грантовой программе будут приниматься предложения от организаций, которые зарегистрированы в соответствии с Законом Украины “Об общественных объединениях" или в соответствии с Законом Украины “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях” и включены в “Реестр неприбыльных организаций”, – констатировали в Благотворительном фонде Вадима Столара.

Поделитесь своим мнением и заполните форму для определения приоритетных направлений по ссылке.

Напомним, что Фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения рф активно помогает украинцам, в частности ВПЛ и тем, кто потерял члена семьи, продуктами и медикаментами, а также проводит для них реабилитационные мероприятия. А еще Фонд постоянно помогает нашим защитникам, предоставляя все необходимое – от амуниции и тепловизоров до дронов и бронированных внедорожников.