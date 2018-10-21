БК "Запоріжжя" завдав першої поразки БК "Дніпро" в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Баскетболісти “Запоріжжя” продовжили перемагати лідерів сезону в чемпіонаті України з баскетболу, передає кореспондент УНН.
У домашній грі із лідером чемпіонату “Дніпром”, команда Валерія Плеханова поступилася у першій чверті 22:27. Відмінна друга чверть (25:10) допомогла захопити ініціативу та стати переможцем протистояння 89:79.
Примітно, що дограти зустріч не зумів головний бомбардир гостей Олександр Мішула. Захисник в середині заключної чверті покинув майданчик.
Як завжди у складі запоріжців виблискувало американське тріо — Трент (24 очки), Кіндал (24) та Холтон (19).
Додамо, що “Дніпро” до цього був єдиним клубом, який не знав гіркоти поразок. Наразі дніпряни і запоріжці організували двовладдя у таблиці — по 3 звитяги і 1 поразці.