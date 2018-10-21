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БК "Запоріжжя" завдав першої поразки БК "Дніпро" в чемпіонаті України

Київ • УНН

 • 8364 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Баскетболісти “Запоріжжя” продовжили перемагати лідерів сезону в чемпіонаті України з баскетболу, передає кореспондент УНН.

У домашній грі із лідером чемпіонату “Дніпром”, команда Валерія Плеханова поступилася у першій чверті 22:27. Відмінна друга чверть (25:10) допомогла захопити ініціативу та стати переможцем протистояння 89:79.

Примітно, що дограти зустріч не зумів головний бомбардир гостей Олександр Мішула. Захисник в середині заключної чверті покинув майданчик.

Як завжди у складі запоріжців виблискувало американське тріо — Трент (24 очки), Кіндал (24) та Холтон (19).

Додамо, що “Дніпро” до цього був єдиним клубом, який не знав гіркоти поразок. Наразі дніпряни і запоріжці організували двовладдя у таблиці — по 3 звитяги і 1 поразці.

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