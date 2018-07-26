БК "Запоріжжя" поповнив ряди американським захисником
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Американський захисник Майкл Холтон наступний сезон проведе в клубі баскетбольної Суперліги “Запоріжжі”, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Уродженець міста Портленд є випускником коледжу “Сейнт Майклс”, де в останньому сезоні набирав у середньому за гру 14,8 очок, 3,7 підбирань та 2,1 передач.
Свою європейську кар’єру 27-річний гравець розпочав в 2015 році в австрійському клубі “Капфенберг”, який того сезону виступав ще й у Кубку Європи. В Австрії Холтон зіграв 44 матчі за сезон та набирав у середньому 8,75 очок за гру.
Зазначимо, що минулий сезон новачок БК “Запоріжжя” відіграв у дивізіоні “Б” німецької Буденсліги у клубі РСВ “Айнтрахт” (Штансдорф). Тут він став одним з кращих снайперів ліги, набираючи у середньому за гру 18,75 очок, 4,4 підбирання та 3,6 передачі.
Додамо, що крайнього сезону “Запоріжжя” не змогло пройти стадію 1/4 фіналу Суперліги.