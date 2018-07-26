БК "Запорожье" пополнил ряды американским защитником

Уроженец города Портленд является выпускником колледжа “Сейнт Майклс”, где в последнем сезоне набирал в среднем за игру 14,8 очков, 3,7 подборов и 2,1 передач.

Свою европейскую карьеру 27-летний игрок начал в 2015 году в австрийском клубе “Капфенберг”, который в том сезоне выступал еще и в Кубке Европы. В Австрии Холтон сыграл 44 матча за сезон и набирал в среднем 8,75 очков за игру.

Отметим, что прошлый сезон новичок БК “Запорожье” сыграл в дивизионе “Б” немецкой Буденслиги в клубе РСВ “Айнтрахт” (Штансдорф). Здесь он стал одним из лучших снайперов лиги, набирая в среднем за игру 18,75 очков, 4,4 подбора и 3,6 передачи.

Добавим, что по крайней сезона “Запорожье” не смогло пройти стадию 1/4 финала Суперлиги.