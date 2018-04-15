БК "Черкаські мавпи" вперше в історії став фіналістом чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Баскетболісти "Черкаських Мавп" вирвали перемогу у третьому драматичному матчі півфінальної серії Суперліги Парі-Матч у МБК "Миколаїв", інформує УНН з посиланням на прес-службу команди з Черкас.
Поступаючись більшість ігрового часу "Миколаєву" черкасці зуміли проявити характер і виграти важливий матч 59:57. Вирішальними у напруженій кінцівці стали два перехоплення у виконанні гравців "Мавп".
Відзначимо продуктивний матч у виконанні Володимира Конєва, який у важкий момент взяв гру на себе та зупинився за крок від дабл-даблу (20 очок, 9 підбирань).
Таким чином, команда Максима Міхельсона завершила півфінальну серію з упевненою перемогою 3:0 і чекає свого суперника по фіналу Суперліги Парі-Матч.
Нагадаємо, що в паралельній півфінальній серії "Дніпро" лідирує над "Хіміком" 2:0