БК “Будівельник” провів дебютний поєдинок на турнірі в Туреччині

Деталі

Столичний клуб першу і третю чверть виграли з мінімальною перевагою, але розгромно поступилися в інших двох. Як наслідок 90:67 на користь турків.

Статистика гравців “Будівельника”:

Будівельник: Стоктон — 15 очок + 7 передач — 4 втрати, Кобець 10, Козлов 8, Гордон 7 + 11 підбирань + 1 блок-шот, Грицак 4 + 5 підбирань — старт, Апшоу 11 + 4 підбирання + 3 передачі, Прокопенко 5 + 3 підбирання, Паулс Міглініекс 5 + 2 підбирання + 2 передачі — 3 втрати, Доне 2.

Доповнення

На цьому турнірі у підопічних Ігорса Міглініекса заплановано ще дві контрольні гри. 3-го вересня “Будівельник” зіграє із “Меркезефенді”, а 5-го із “Бурсаспором”.