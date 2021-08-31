БК “Будівельник” провів дебютний поєдинок на турнірі в Туреччині

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17 березня, 19:38 • 97911 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121762 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153689 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162071 перегляди

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17 березня, 09:17 • 179097 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159382 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У стартовому матчі передсезонного турніру “Gloria Cup” у турецькому Бєлєку, київський “Будівельник” зазнав поразки від місцевого “Бахчешехіра” (67:90), інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Столичний клуб першу і третю чверть виграли з мінімальною перевагою, але розгромно поступилися в інших двох. Як наслідок 90:67 на користь турків.

Статистика гравців “Будівельника”:

Будівельник: Стоктон — 15 очок + 7 передач — 4 втрати, Кобець 10, Козлов 8, Гордон 7 + 11 підбирань + 1 блок-шот, Грицак 4 + 5 підбирань — старт, Апшоу 11 + 4 підбирання + 3 передачі, Прокопенко 5 + 3 підбирання, Паулс Міглініекс 5 + 2 підбирання + 2 передачі — 3 втрати, Доне 2.

Доповнення

На цьому турнірі у підопічних Ігорса Міглініекса заплановано ще дві контрольні гри. 3-го вересня “Будівельник” зіграє із “Меркезефенді”, а 5-го із “Бурсаспором”.

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