БК "Будивельник" провел дебютный поединок на турнире в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В стартовом матче предсезонного турнира "Gloria Cup" в турецком Белеке, киевский "Будивельник" потерпел поражение от местного "Бахчешехир" (67:90), информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Столичный клуб первую и третью четверть выиграли с минимальным преимуществом, но разгромно уступили в двух других. Как следствие 90:67 в пользу турок.
Статистика игроков “Будивельника”:
Строитель: Стоктон — 15 очков + 7 передач — 4 потери, Кобец 10 Козлов 8, Гордон 7 + 11 подборов + 1 блок-шот, Грицак 4 + 5 подборов — старт, Апшоу 11 + 4 подбора + 3 передачи, Прокопенко 5 + 3 подбора, Паулс Миглиниекс 5 + 2 подбора + 2 передачи — 3 потери, Дон 2.
Дополнение
На этом турнире у подопечных Игорса Миглиниекс запланированы еще две контрольные игры. 3 сентября “Строитель” сыграет с “Меркезефенди”, а 5-го с “Бурсаспором”.