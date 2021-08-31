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БК "Будивельник" провел дебютный поединок на турнире в Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В стартовом матче предсезонного турнира "Gloria Cup" в турецком Белеке, киевский "Будивельник" потерпел поражение от местного "Бахчешехир" (67:90), информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Столичный клуб первую и третью четверть выиграли с минимальным преимуществом, но разгромно уступили в двух других. Как следствие 90:67 в пользу турок.

Статистика игроков “Будивельника”:

Строитель: Стоктон — 15 очков + 7 передач — 4 потери, Кобец 10 Козлов 8, Гордон 7 + 11 подборов + 1 блок-шот, Грицак 4 + 5 подборов — старт, Апшоу 11 + 4 подбора + 3 передачи, Прокопенко 5 + 3 подбора, Паулс Миглиниекс 5 + 2 подбора + 2 передачи — 3 потери, Дон 2.

Дополнение

На этом турнире у подопечных Игорса Миглиниекс запланированы еще две контрольные игры. 3 сентября “Строитель” сыграет с “Меркезефенди”, а 5-го с “Бурсаспором”.

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