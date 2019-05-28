Бізнесмена запідозрили у продажі піску з Дніпра на 12 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Гендиректору товариства у столиці повідомлено про підозру за реалізацію незаконно намитого піску на суму понад 12 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-служби прокуратури Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 слідчими Деснянського УП ГУНП в місті Києві повідомлено про підозру генеральному директору товариства, який організував незаконний намив та подальший незаконний збут піску", - вказали у прокуратурі.

Установлено, що вказаний керівник підприємства упродовж 2017 року, незважаючи на відсутність дозвільних документів, під виглядом розчищення ділянок Канівського водосховища, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву та подальшої реалізації ґрунтово-піщаної суміші (піску) з річки Дніпро загальним об’ємом майже 600 тис. тон та загальною вартістю понад 12,5 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Гендиректору загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині поліція вилучила у незаконних видобувачів піску велику кількість зброї.

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