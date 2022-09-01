Бізнес стримано оцінює свої перспективи, у торгівлі чекають спаду - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Бізнес продовжує адаптуватися до воєнних умов і в серпні дещо послабив негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Про це свідчать результати щомісячного опитування НБУ щодо індексу очікувань ділової активності (ІОДА), пише УНН.
Деталі
Так, у серпні ІОДА зріс до 44,1 порівняно з 43,6 у липні.
Водночас респонденти наголосили, що подальше відновлення їх економічної активності стримують:
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- невизначеність із тривалістю війни та пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань;
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- подальше руйнування виробничих потужностей та інфраструктури;
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- значна вимушена міграція населення всередині країни.
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Підприємства всіх секторів економіки і надалі очікують здорожчання власної продукції/послуг на тлі зростання цін на сировину та товари постачальників.
Також залишаються стриманими оцінки щодо зайнятості. Представники всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників.
Водночас підприємства промисловості та будівництва відзначили деяке підвищення попиту на персонал. Уперше за останні місяці підприємства промисловості очікували збільшення обсягів виготовленої продукції. У будівництві ж знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.
Підприємства торгівлі в серпні незначно погіршили очікування щодо своєї економічної діяльності. Очікують зменшення обсягів товарообороту, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу, вказують на зменшення залишків товарів для продажу унаслідок вичерпання старих запасів та обмеження постачання нового товару. Й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.
Підприємства сфери послуг мали найстриманіші оцінки, зважаючи на подальше пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит і втрату замовлень - очікування теж погіршилися. У секторі зокрема послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.
Довідково
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 23 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 429 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки НБУ.